L'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 142 hectàrees, segons els Agents Rurals

TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals han informat que l'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta una superfície de 142 hectàrees, en què la major part de la superfície és terreny forestal arbrat, han assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Protecció Civil ha evacuat preventivament aquest dilluns des de les 7 hores els nuclis de població dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Cal Joan de la Costa i les Cases de Romanill de Querol per l'incendi, que va revifar diumenge a la tarda després que es controlessin dos focus previs entre divendres i dissabte.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat en unes declaracions a la premsa aquest dilluns que els "primers indicis" amb els quals treballen els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals sobre les causes del foc és que ha estat provocat.