L'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 108 hectàrees forestals

TARRAGONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'aquest diumenge a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 108 hectàrees forestals sobre les 19.20, segons dades provisionals d'Agents Rurals de la Generalitat.
Agents Rurals treballa també en la investigació de la causa del foc i Bombers de la Generalitat hi són amb més de 70 dotacions i 200 efectius, informen tots dos via X.
A les 16.47 es va ordenar confinar els termes municipals i urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas Bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix.