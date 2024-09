GIRONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han controlat aquest diumenge per la tarda l'incendi a Agullana (Girona) declarat dissabte també per la tarda, i ha afectat 31,30 hectàrees.

"Ja no hi ha punts calents, però amb la tramontana prevista aquesta tarda, haurem de revisar el perímetre", informen en un missatge a X recollit per Europa Press.

Les 31,30 hectàrees afectades són 16,53 forestals i 12,59 agrícoles, segons xifres provisionals d'Agents Rurals.