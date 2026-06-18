Publicat 18/06/2026 11:30

L'incendi de 102 hectàrees de Talavera (Lleida) podria haver estat causat per una màquina recol·lectora

Imatge d'un bosc després del foc a Talavera (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -

Una màquina recol·lectora podria haver causat l'incendi que es va iniciar aquest dimecres a la tarda a Talavera (Lleida) i que ha afectat una superfície aproximada de 102 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals facilitats en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat el van estabilitzar cap a les 22 hores després de mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i mitjans aeris, si bé aquest dijous al matí continuen treballant sobre el terreny amb previsió de controlar-lo al migdia.

L'incendi va obligar a confinar la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), on Protecció Civil va enviar alertes als mòbils alertant la població.

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