L'incendi de 102 hectàrees de Talavera (Lleida) podria haver estat causat per una màquina recol·lectora

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Una màquina recol·lectora podria haver causat l'incendi que es va iniciar aquest dimecres a la tarda a Talavera (Lleida) i que ha afectat una superfície aproximada de 102 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals facilitats en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat el van estabilitzar cap a les 22 hores després de mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i mitjans aeris, si bé aquest dijous al matí continuen treballant sobre el terreny amb previsió de controlar-lo al migdia.
L'incendi va obligar a confinar la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), on Protecció Civil va enviar alertes als mòbils alertant la població.