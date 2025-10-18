L'Incasòl acaba les obres de restauració del castell de Barberà de la Conca (Tarragona)

TARRAGONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha acabat la quarta fase de les obres de restauració del castell de Barberà de la Conca (Tarragona), amb l'objectiu de recuperar i posar en valor el recinte emmurallat i facilitar el seu accés, informa la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Aquesta actuació deriva d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, l'Incasòl i l'Ajuntament de Barberà de la Conca, en aplicació de l'1,5% cultural, signat al desembre de 2021.
El projecte va ser redactat per l'arquitecte Jordi Portal Liaño i la inversió total per dur-ho a terme ha sigut de 248.000 euros, aportats per l'Incasòl i l'Ajuntament a parts iguals.
Les obres s'han centrat en la restauració de façanes i murs, en la urbanització i condicionament de l'espai exterior per tal de millorar els recorreguts i l'adaptació de les rampes i accessos, mentre que s'han col·locat noves baranes i s'ha recuperat i recalçat la muralla oest per assegurar-ne l'estabilitat estructural del conjunt.
Així mateix, s'han dut a terme excavacions arqueològiques on s'han descobert estructures d'interès patrimonial i s'ha identificat un possible pou de gel que ha requerit consolidació.
El castell, qualificat com a bé cultural d'interès nacional, és una construcció del segle XI que es troba al cim del monticle on s'assenta el poble de Barberà de la Conca.
Consta d'un pati obert delimitat per la muralla i una part edificada al sud, on es troba actualment l'edifici principal del castell.