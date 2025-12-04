Lildami i Sr. Chen col·laboren en l'EP '5:MM (5 minutets més)'

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Lildami i Sr. Chen han publicat aquest dijous '5:MM (5 minutets més)', un EP col·laboratiu que homenatja aquells instants que un voldria "que duressin una mica més".
El projecte conserva la pulsió pròpia del rap però adquireix "una dimensió més electrònica" en la producció, informa la productora Halley Records en un comunicat.
L'EP marca el retorn d'una col·laboració formal que "feia temps que no prenia aquesta dimensió", creant cançons a 4 mans en totes les seves fases (composició, producció i enregistrament).