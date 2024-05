Lila Downs i Muchachito Bombo Infierno tanquen el cartell de l'Alma Festival

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La compositora mexicana Lila Downs i la banda Muchachito Bombo Infierno tanquen el cartell de l'Alma Festival Barcelona, que celebrarà la seva segona edició al Poble Espanyol a partir del 24 de juny.

Lila Downs i Muchachito Bombo Infierno actuaran el 15 de juliol al recinte barceloní, ha informat aquest dimarts el festival en un comunicat.

El cartell de l'Alma Festival, que se celebrarà fins al 21 de juliol, inclou artistes com Sheryl Crow, Queens of the Stone Age, Jamie Cullum, Take That, Alice Cooper, Vetusta Morla i Hozier, entre d'altres.