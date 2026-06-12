L'IEFC estarà temporalment a l'antiga Escola del Carme de Barcelona des de setembre del 2027

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) se situarà temporalment a l'antiga Escola del Carme, del barri barceloní de Sants, a partir de setembre del 2027 per obres a la seva ubicació, l'Escola Industrial.
L'IEFC continuarà el curs 2026-27 amb normalitat al seu lloc actual, el recinte de l'Escola Industrial de la Diputació de Barcelona, i a l'estiu del 2027 es traslladarà provisionalment a l'antiga Escola del Carme que va tancar el 2023, informen la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona aquest divendres.
Una vegada acabades les obres al recinte de l'Escola Industrial (es preveu acabar el 2031), l'IEFC esv tornarà a situar en un edifici que cobreixi adequadament totes les necessitats acadèmiques, tècniques i funcionals del centre.
El consistori sosté que aquesta ubicació temporal permetrà l'IEFC garantir la "continuïtat" de l'activitat del centre mentre es desenvolupin les obres previstes a l'Escola Industrial, i que es dona compliment al compromís de continuar donant un ús pedagògic a l'Escola del Carme, tal com es va acordar quan es va fer efectiu el canvi de titularitat.
El trasllat a l'antiga Escola del Carme es farà de manera "planificada" durant l'estiu del 2027, perquè el centre pugui començar el curs 2027-28 al nou emplaçament provisional en les millors condicions possibles.