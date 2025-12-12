L'IEC suspèn cautelarment l'Associació Catalana de Sociologia pel seu vincle amb el grup CREA

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha suspès cautelarment la junta directiva i les activitats de l'Associació Catalana de Sociologia (ACS) com a societat filial pel seu vincle amb el grup de recerca CREA, informa en un comunicat aquest divendres.
Afirma que el grup CREA --al qual pertanyen la meitat dels membres de la junta-- està sotmès actualment a un procés d'investigació intern per part de la Universitat de Barcelona (UB), "que ha creat una comissió d'experts en violència de gènere i assetjament institucional".
També ha recordat que s'ha suspès cautelarment el fundador d'aquest grup, Ramon Flecha, com a catedràtic emèrit arran de "la presentació d'11 denúncies contra membres del grup sobre conductes molt greus que podrien ser delictives".
D'altra banda, assenyala que la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha suspès cautelarment l'atribució del reconeixement Trajectòria d'Excel·lència del programa Serra Húnter a la catedràtica Marta Soler, que pertany al grup CREA i va ser presidenta de l'ACS entre 2017 i 2020.
L'IEC explica que hi ha hagut "declaracions condemnatòries de les males pràctiques acadèmiques atribuïdes al grup CREA", com les de la Federació Espanyola de Sociologia, l'Assemblea Feminista de la UB i CCOO, que ha donat de baixa la candidatura a les eleccions de la UB de la membre del CREA Lídia Puigvert; i grups de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han retret la vinculació entre el grup CREA i la junta directiva de l'IEC.
El Consell Permanent de l'IEC ha resolt obrir una investigació interna sobre el funcionament i activitat de l'ACS des de l'elecció de Marta Soler com a presidenta el 2017; i adoptar mesures cautelars com la suspensió dels membres de la junta de l'ACS dels seus càrrecs, suspendre les seves activitats i intervenir i bloquejar el web i les xarxes socials i els seus comptes econòmics.