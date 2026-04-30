L'IEC retira a Ramon Fletxa el Premi Catalunya i destitueix la junta de l'Associació de Sociologia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat retirar el Premi Catalunya de Sociologia 2019 al catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (UB) Ramon Fletxa, aixecar la suspensió d'activitats de la societat filial Associació Catalana de Sociologia (ACS), vigent des del desembre del 2025, destituir l'actual junta directiva i convocar eleccions per constituir una junta provisional.
Aquesta junta provisional tindrà l'encàrrec d'elaborar una reforma dels estatuts de la filial, que s'haurà de presentar en el ple de l'IEC en un termini màxim de sis mesos, informa aquest dijous l'acadèmia en un comunicat.
L'IEC ha acordat retirar el Premi Catalunya de Sociologia a Fletxa per "la modificació de les bases que va fer el jurat del premi a favor de la seva candidatura".
Fletxa va ser fundador del grup Community of Research on Excellence for All (Crea) --que va anunciar la seva dissolució al desembre--, que ha estat objecte d'una investigació de la UB arran de "la denúncia d'11 persones per conductes greus de violència de gènere i assetjament institucional, que poden ser constitutives de delicte".
La decisió del ple s'emmarca en les conclusions de la comissió d'investigació, que ha constatat una deterioració sostinguda del funcionament intern de l'ACS durant el període 2017-2025, caracteritzat per "actuacions contràries al caràcter de societat filial de l'IEC, pràctiques percebudes com excloents o sigilosament coercitives, episodis d'assetjament i pressió, a més d'una pèrdua de pluralisme i credibilitat institucional".
L'informe també assenyala "la instrumentalització de l'ACS com a altaveu institucional" del grup Crea i un blindatge progressiu de la junta directiva, majoritàriament formada per persones de l'entorn d'aquest grup, davant la crítica i la discrepància.
Per això, el ple de l'IEC ha aprovat destituir els actuals membres de la junta directiva de l'ACS, convocar l'elecció d'una junta provisional que elabori una proposta de reforma estatutària en un termini màxim de sis mesos, i un cop aprovats els nous estatuts convocar eleccions a una nova junta directiva.