L'IEC i el MNAC impulsen un diccionari en línia d'artistes catalans, valencians i balears

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han impulsat el 'Diccionari d'artistes catalans, valencians i balears' digital, que recopila el coneixement del patrimoni artístic.

El diccionari, que es pot consultar a https://artistes.iec.cat, s'ha presentat aquest dimecres en un acte a Barcelona amb la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, i el director del MNAC, Pepe Serra, han informat en un comunicat.

Es tracta del primer diccionari d'artistes de l'àmbit de parla catalana des de la publicació del que va dirigir Josep Francesc Ràfols entre 1951 i 1953, però a diferència d'aquell és en català, el seu abast territorial és més ampli i inclou tota mena d'especialitats artístiques.

El projecte ha començat alternant artistes menys coneguts, amb noms rellevants com Isidre Nonell, Joaquín Sorolla, Hermenegild Anglada-Camarasa, Joaquín Torres-García, Josep Llimona o Lluïsa Vidal.

Els impulsors han destacat que el fet que sigui digital permet actualitzar-lo de manera regular, i que l'extensió dels articles és superior que la de diccionaris anteriors, ja que s'hi detallen exposicions i altres aspectes de la vida artística.

Es tracta d'un treball en procés i hi han participat més de 100 autors de tesis doctorals i treballs de fi de màster dedicats a artistes, a més d'autors d'articles monogràfics o comissariats d'exposicions.

L'IEC i el MNAC han assegurat que en el diccionari no hi ha artistes vius per no desequilibrar el conjunt i treballen per incorporar-hi les dones artistes, sovint invisibilitzades.

Les dues institucions han assenyalat que el 'Diccionari d'artistes catalans, valencians i balears' ha de ser un projecte de llarga durada per documentar creadors de totes les especialitats dels territoris de parla catalana i crear una eina que pugui ser emprada per diversos sectors professionals i aficionats en general.

El cost total del projecte fins ara ha estat de 30.000 euros i s'ha finançat a parts iguals entre les dues institucions.