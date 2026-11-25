BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha incorporat 175 articles nous i ha modificat o ampliat uns altres 254 al 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC), i entre les novetats hi ha paraules com 'vespreig', 'cana', 'pòdcast', 'aporofòbia', 'xauarma' i 'ciberassetjament'.
Entre les 175 paraules que s'han incorporat també hi ha 'tiet' i 'tieta' (com a variant oriental d''oncle' i 'tia'), 'cibernauta', 'rondo', rocòdrom' i 'isquiotibial', informa l'IEC aquest dimecres en un comunicat.
En l'àmbit gastronòmic s'incorporen novetats com 'bagel', 'brètzel', 'frànkfurt', 'babaganuix', 'mutàbal', 'xauarma' i 'estèvia' i begudes com 'caipirinya' i 'mojito'.
El DIEC en línia ha sumat també variants territorials de paraules com 'capfico', 'harabauxa', 'trumfo', 'patana', 'cosconelles', 'cucavela' i 'mabra'.
A més, ha incorporat 254 modificacions, que inclouen addicions i correccions que poden afectar qualsevol informació de l'entrada en el diccionari.
MODIFICACIONS
D'aquesta manera, s'ha modificat la definició de 'baix', per afegir la referència a l'instrument musical, i a la de 'comissari' i 'comissària' la de persona encarregada de dirigir la realització d'un esdeveniment cultural.
El DIEC recull l'ús de 4 verbs com a sinònims col·loquials de copular: 'barrinar', 'boixar', 'folgar' i 'cardar', i amplia l'entrada de 'nínxol' per fer referència a l'espai específic dins d'un sistema econòmic, cultural o social més ampli.