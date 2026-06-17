L'IEC diu que el reconeixement del Parlament és "un pas" que reforça la seva trajectòria i funció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha assegurat aquest dimecres que l'aprovació al Parlament de la proposició de llei de reconeixement de la institució com a acadèmia nacional és "un pas que reforça la trajectòria i la funció que exerceix des de fa més d'un segle per salvaguardar la llengua, la cultura i el patrimoni catalans".
En un comunicat, Cabré afirma que la denominació equipara l'IEC a les principals acadèmies europees: "Agraïm la confiança que han dipositat en nosaltres; no els decebrem ni defallirem".
Amb aquesta aprovació, l'IEC, creat el 1907, manté la seva naturalesa jurídica com a corporació de dret públic amb base privada, com també l'autonomia organitzativa i el règim que estableixen els seus estatuts.