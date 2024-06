L'IEC commemora el dia de la seva creació destacant el paper de les 4 diputacions de Catalunya

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha destacat la voluntat de posar la mirada en les 4 diputacions de Catalunya en la commemoració dels 117 anys de la institució per "el seu paper decidit en el reconeixement i promoció de l'IEC".

Ho ha dit aquest dimarts en el discurs inaugural de l'acte commemoratiu, celebrat a la seu de l'IEC a Barcelona i retransmès en directe a través del canal de YouTube de l'IEC, al que han assistit els presidents de cada diputació: Lluïsa Moret (Barcelona), Noemí Llauradó (Tarragona), Miquel Noguer (Girona) i Joan Talarn (Lleida).

Cabré ha recordat que l'IEC va ser creat en 1907 per iniciativa del llavors president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, com una de les estructures "per construir un país que emergia amb força i convicció sostingut pel catalanisme social, cultural i polític".

L'acte commemoratiu ha comptat amb un diàleg dramatitzat entre Enric Prat de la Riba i Francesca Bonnemaison, interpretats per Carles Martínez i Míriam Alamany, els qui junt amb el músic Pau de Nut han escenificat situacions versemblants per entendre els anhels dels protagonistes del segle XX.

La commemoració també ha comptat amb l'assistència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, el conseller d'Investigació i Universitats, Joaquim Nadal, i l'expresident de la Generalitat, José Montilla, entre una altra autoritats.