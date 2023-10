L'IEC afirma que alguns recursos del llenguatge inclusiu són "estratègies artificioses"

Defensa el masculí genèric i proposa algunes alternatives

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha afirmat que alguns recursos que es fan servir en el llenguatge inclusiu són "estratègies innecessàries o artificioses" i ha defensat l'ús del masculí genèric.

Segons ha avançat 'Vilaweb', es tracta del document 'El llenguatge inclusiu: compatibilitat dels recursos estilístics dels usos no sexistes amb la normativa lingüística', l'IEC afirma que algunes de les formes del llenguatge inclusiu "contravenen la gramàtica del català", ha pogut confirmar en el document aquest divendres Europa Press.

L'organisme creu que hi ha estratègies que són contràries a la gramàtica catalana com l'ús del femení com a gènere perquè, a parer seu, produeix expressions equívoques i confuses, o la creació del gènere neutre 'totis', que defineix com "una forma artificial externa" a la llengua catalana.

Per l'IEC, no es tracta d'una elecció estilística ja existent en el català, sinó que el llenguatge inclusiu s'ha "creat manipulant el funcionament intern de la llengua i, per tant, contradiu el sistema lingüístic" i les normes internes del català.

Ha defensat l'ús del masculí com el gènere no marcat perquè "és plenament normatiu i no implica cap voluntat d'ocultar la presència de dones en un determinat col·lectiu".

"Fer servir el femení per referir-se a un conjunt de persones format per homes i per dones provoca una interpretació en què els homes en queden exclosos", ha resolt.

PROPOSTES

Algunes de les propostes de l'IEC passen per fer servir les formes dobles, explicitant tant el masculí com el femení, i fer servir formes col·lectives com 'professorat' per designar conjunts de persones, com a "alternativa estilística a l'ús del masculí genèric plural".

També ha apostat per l'ús del 'vós' o el 'tots' ja que "són alternatives possibles a certs masculins genèrics".