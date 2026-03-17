L'Ideal Barcelona acull una exposició immersiva de gran format sobre Pompeia

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El centre d'arts digitals Ideal Barcelona acull, a la seva seu al Palau Victòria Eugènia de Montjuïc i des del 20 de març, l'exposició 'Els últims dies de Pompeia', una experiència immersiva de gran format dedicada a l'antiga ciutat romana.
La mostra, que ja es va poder veure a Madrid el 2023, combina una sala immersiva en format 360 graus, una sala de realitat virtual, un metavers i reproduccions dels cossos fets amb motlles a partir dels que es conserven a Pompeia, entre d'altres, informa l'Ideal en un comunicat d'aquest dimarts.
L'exposició està basada en el llibre 'The Last Days of Pompeii', que va guanyar el premi nacional dels lectors de '+Història' de National Geographic 2024.