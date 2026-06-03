L'ICS i el Liceu de Barcelona impulsen un projecte d'arts en salut amb els CAP de Ciutat Vella

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de la Salut (ICS) i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona han impulsat conjuntament el projecte pilot 'Liceu i Salut', adreçat a adults amb malestar emocional no estructurat com a trastorn atesos als centres d'atenció primària (CAP) Doctor Lluís Sayé, Casc Antic i Gòtic, del districte de Ciutat Vella.
El programa consisteix en la participació en activitats culturals grupals, que miren de ser un recurs comunitari que afegeixi a la intervenció clínica "el potencial de l'art i la cultura en el benestar emocional", informa l'ICS en un comunicat.
A les sessions habituals dels CAP s'hi sumen tres addicionals en què es descobreix i introdueix l'òpera, es fa un taller al Liceu i es visiten els espais, i després s'assisteix a un dels assajos de l'obra explorada.