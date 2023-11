L'ICS i els sindicats acorden millores salarials i reduccions de jornada per a 55.000 sanitaris

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català de la Salut (ICS) i els sindicats Metges de Catalunya, CCOO, la UGT i Satse han signat el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS, que afecta uns 55.000 treballadors, amb millores retributives i reduccions de jornada.

"L'aposta pels professionals la consolidem amb aquest conveni", ha remarcat el conseller de Salut, Manel Balcells, sobre aquest acord que han tancat després de gairebé dos anys de negociacions i que contempla 320 milions addicionals per a la millora de les condicions.

El pacte inclou una rebaixa de la jornada anual tant diürna com nocturna, accessibilitat sense diferenciació per motius de vinculació contractual tant als sistemes de carrera professional com al cobrament d'objectius i increments retributius en els plusos de nocturnitat en dissabtes i diumenges, entre d'altres.

Els sindicats presents a la Taula Sectorial de l'empresa són CCOO i la UGT, amb quatre representants cadascun; Metges de Catalunya, amb tres; Satse, amb dos, i Catac, amb dos també, que no ha signat l'acord.

A finals del 2022 les patronals La Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces) i els sindicats CCOO, la UGT i Satse van pactar un nou conveni per als treballadors del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat).