L'ICIP troba "molt merescut" el Premi Nobel de la Pau 2023 a l'activista iraniana Narges Mohammadi

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Kristian Herbolzheimer, ha considerat que és "molt oportú i merescut" que s'hagi concedit el Premi Nobel de la Pau 2023 a l'activista iraniana Narges Mohammadi per la seva lluita contra l'opressió de les dones i en defensa dels drets humans a l'Iran.

En un comunicat d'aquest divendres, ha assegurat que es "posa l'activisme al centre, condició necessària per derrocar règims autoritaris", i ha destacat el doble vessant del Premi Nobel d'aquest any: un reconeixement personal a una activista que lluita des dels anys 90 i un reconeixement al moviment de lluita per la igualtat a l'Iran i arreu del món.

"La concessió d'aquest premi és un suport moral, polític i institucional per a totes les persones que lluiten pel canvi. Un reconeixement fonamental per perseverar en situacions molt complicades, que els permet mantenir la seva lluita", i ha defensat que el guardó pot fomentar el moviment de protestes 'Dona, vida, llibertat'.