El Liceu tindrà 'Lady Macbeth de Mtsensk' i Katharina Wagner en la temporada 24-25

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona obrirà la temporada 2024-2025 amb l'òpera 'Lady Macbeth de Mtsensk' en una nova producció d'Àlex Ollé, en un any que comptarà amb un 'Lohengrin' amb direcció escènica de Katharina Wagner, les batutes de Gustavo Dudamel, William Christie i Antoni Ros-Marbà, i les veus d'Ermonela Jaho, Javier Camarena, Sondra Radvanovsky, Lise Davidsen, Piotr Beczala i Nadine Sierra.

Ho ha explicat aquest divendres el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, en una roda de premsa, acompanyat del president del Patronat, Salvador Alemany; el director general, Valentí Oviedo; i el director musical, Josep Pons; i l'artista resident, Àlex Ollé.

La temporada 2024-2025, sota el concepte 'Perseguint un somni', comptarà amb un total de 206 funcions amb 13 títols d'òpera, quatre espectacles de dansa, 13 concerts i recitals i 11 activitats al Foyer i altres sales, a la qual s'afegeix la programació de Liceu Aprèn, amb 10 espectacles i 74 funcions entre escolars i familiars.

De les set noves produccions d'aquesta temporada --sis òperes i una dansa--, tres estan liderades pel Liceu: 'Lady Macbeth de Mtskensk' d'Àlex Ollé --dirigida musicalment per Josep Pons, i amb els intèrprets Sara Jakubiak i Pavel Cernoch--, que inaugurarà la temporada el 25 de setembre; 'Lohengrin' de Wagner, també dirigida musicalment per Josep Pons i escènicament per Katharina Wagner --besneta del compositor--; i 'Benjamin a Portbou', una òpera semiescenificada d'Antoni Ros-Marbà.

Segons Alemany, el Liceu està en "una etapa d'especial estabilitat", en termes econòmics, i la nova temporada té una partida pressupostària en ingressos de 54,8 milions d'euros, dels quals les administracions aporten el 48%, mentre que el 52% representen ingressos propis.