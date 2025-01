El Liceu revisarà els procediments per garantir "la qualitat" dels concerts externs

Rep queixes pels concerts programats aquest Nadal

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona revisarà els procediments per "garantir els estàndards de qualitat dels esdeveniments externs" arran de les queixes rebudes per la qualitat dels concerts programats aquest Nadal, i ha lamentat que no s'hagi assolit.

Fonts del Liceu han assegurat a Europa Press que els concerts organitzats per NK Produccions van ser programats per aquest promotor privat, que va llogar la sala durant tres dates del període nadalenc, i han aclarit que no formen part de la programació artística estable del Liceu.

El Liceu ha assegurat que es tracta d'un promotor habitual del sector, amb "qui s'ha treballat durant anys sense incidències prèvies".

La institució ha lamentat que, "en aquesta ocasió, no s'hagin assolit els estàndards mínims de qualitat que el públic i la institució requereixen".

Ha explicat que, malgrat que l'organització i la preparació artística dels concerts "són responsabilitat exclusiva" d'NK Produccions, el Liceu s'assegurarà que totes les queixes i comentaris s'adrecin al promotor.

El Liceu també ha dit que revisaran els procediments per garantir els estàndards de qualitat dels actes externs, i ha dit que de cara a l'any vinent aquestes dates ja estan ocupades per un altre tipus de programació i projecte, raó per la qual "aquest incident no es tornarà a produir".