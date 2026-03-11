El Liceu presenta una Manon Lescaut immigrant sense papers en una producció d'Àlex Ollé

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona torna a programar l'òpera 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini en una producció contemporània signada per Àlex Ollé en la qual la protagonista es presenta com una immigrant sense papers en un món marcat per l'explotació, la precarietat i la cerca d'un futur millor.
L'òpera en 4 actes, que es podrà veure del 17 de març a l'1 d'abril i que es va estrenar el 2019 a l'Òpera de Frankfurt (Alemanya), està protagonitzada per la soprano Asmik Grigorian i compta amb la direcció musical de Josep Pons, i el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, l'ha considerat una "metàfora" de l'actualitat.
La posada en escena d'Ollé situa l'òpera en un context contemporani, amb unes projeccions inicials en què Manon i el seu germà creuen la tanca fronterera i entren a Europa com a immigrants sense papers, on la protagonista acaba treballant en un 'pole dance' d'un club nocturn i passa per un centre d'internament d'estrangers.
Ollé ha destacat els dots d'actriu, a més de ser "una de les millors cantants de l'actualitat", d'Asmik Grigorian, i ha dit que des del principi, amb el vestuari de Lluc Castells i l'escenografia d'Alfons Flores, han volgut una escenografia hiperrealista.
Els quatre actes transcorren en espais opressius, el primer en una estació d'autobusos on s'insinua que Manon pot ser víctima d'una xarxa de tràfic de dones, amb un Geronte disposat a pagar per ella; en el segon, la casa de Geronte es converteix en un entorn de degradació i abús; el tercer, en una presó, i el quart, en un desert.
Grigorian ha destacat que en aquesta versió contemporània de 'Manon Lescaut' "els sentiments són els mateixos" que quan es va escriure, i ha dit que comprèn perfectament la manera d'actuar de la protagonista.
'Manon Lescaut' es va estrenar el 1893 al Teatro Regio de Torí i està basada en l'obra 'L'histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut', de l'abat Prévost, que també va ser la inspiració per a l'òpera 'Manon' de Jules Massenet.