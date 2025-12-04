El Liceu de Barcelona tornarà a acollir un any més la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre de Liceu de Barcelona tornarà a ser per segon any consecutiu l'escenari de la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona, un esdeveniment presidit pels Reis que es durà a terme al juliol de 2026, amb l'objectiu de celebrar el talent jove i els referents inspiradors.
Després d'haver presentat i aprovat el nou pla estratègic 2026-2029, la Fundació Princesa de Girona ha assegurat en un comunicat que el seu "esdeveniment més significatiu" tornarà a realitzar-se en l'"emblemàtic" teatre barceloní, després de l'"èxit" de la cerimònia de juliol de 2025.
"Com cada any, la gala dibuixarà un marc ideal per a l'impuls d'altres activitats al territori que li és propi a la Fundació, donant visibilitat al talent inspirador, connectant i reforçant el lideratge de la Princesa d'Astúries i de Girona amb el talent jove. Per a això, a part d'altres activitats paral·leles, s'impulsarà un segon dia d'activitat amb joves en un espai simbòlic de la província de Girona", ha anunciat la Fundació, sobre l'edició de 2026.