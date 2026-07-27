El Liceu tanca la temporada amb 282.000 espectadors i equilibri econòmic

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha tancat la temporada 2025-2026 amb 282.000 espectadors, que es manté en la línia dels darrers exercicis --la temporada anterior van ser 290.000-- i supera els nivells anteriors a la pandèmia, i amb un 87% d'ocupació.
Ha tancat amb equilibri econòmic i un pressupost de 55,8 milions d'euros, 0,4 més que l'any anterior, i una estructura d'ingressos equilibrada, amb un 51% de recursos propis i un 49% d'aportacions de les administracions públiques, informa aquest dilluns en un comunicat.
El Liceu destaca que el suport empresarial i filantròpic continua creixent, i la xifra negociada de mecenatge per a la temporada arriba als 9,2 milions d'euros, i el nombre de benefactors ha assolit la "xifra rècord" de 307 membres.
ÒPERA
Els espectacles d'òpera han reunit prop de 170.000 espectadors, amb una ocupació mitjana del 85%, i 'L'elisir d'amore' i 'Le nozze di Figaro' han estat els títols de més interès, amb gairebé 58.000 espectadors entre tots dos.
La programació ha ofert 198 funcions en 44 títols: 15 espectacles d'òpera, incloent òperes en versió concert i microòperes, 4 espectacles de dansa, 14 concerts i recitals i 11 propostes del Petit Liceu, del qual se celebra el 25è aniversari.
En 20 funcions s'han exhaurit les localitats: a 'Tristan und Isolde' es va registrar una ocupació mitjana del 98%, amb 5 de les 7 funcions 'sold out' i 15.700 espectadors, i 'Le nozze di Figaro', amb una ocupació mitjana del 93% i 29.600 espectadors en 14 funcions, totes dues produccions pròpies de la temporada.
Van exhaurir localitats les funcions exclusives de Liceu Under 35, les 5 representacions de 'Balkan Erotic Epic', el Concert d'Any Nou, el recital de Juan Diego Flórez, el concert de comiat de Josep Pons com a director musical i les dues funcions familiars de 'La petita flauta màgica'.
DANSA I CONCERTS
La programació de dansa ha assolit una ocupació mitjana del 89%, "la millor dels darrers 10 anys", amb 32.000 espectadors, i xifres com el 94% de la Gran Gala de Dansa del Liceu i el 'sold out' de 'Balkan Erotic Epic'.
Els concerts i recitals també han registrat una ocupació "rècord" del 88%, amb el de Roberto Alagna amb el 94%, i la resta de la programació manté xifres: els espectacles del Petit Liceu ha reunit 58.000 espectadors, la de dansa 32.000 i els concerts 22.000.
La temporada ha registrat amb una ocupació mitjana del 87%, amb l'òpera amb un 85% i la resta de la programació al voltant del 90%.
PERFIL DE L'ESPECTADOR
La mitjana d'edat del públic es manté al voltant dels 50 anys i la mitjana d'edat dels abonats és de 65 anys, mentre que la del públic no abonat és de 45 anys.
El públic de menys de 35 anys continua creixent i representa el 26% dels espectadors, quan fa cinc temporades no arribava al 20%.
La meitat dels espectadors del Liceu són de Barcelona ciutat, un 28% prové de l'entorn metropolità i la resta de la província de Barcelona i un 7% de la resta de Catalunya: el públic visitant representa el 16,5% del total, entre la resta d'Espanya (5,1%) i internacional (11,4%).
La plataforma digital LiceuOpera+ ha crescut fins als 7.590 abonaments al final d'aquesta temporada, des dels 2.500 registrats el juliol del 2023, i el compte d'Instagram del coliseu líric ha superat els 100.000 seguidors.