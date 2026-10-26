El Liceu de Barcelona reprograma una funció de 'I Capuleti e i Montecchi' per la vaga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha reprogramat la funció de 'I Capuleti e i Montecchi' prevista l'11 de novembre al 12 de novembre per "motius preventius de seguretat i davant les possibles afectacions en la mobilitat i l'accés" per la vaga general convocada aquell dia.
En un comunicat, assegura que la ubicació del Liceu al centre de Barcelona, juntament amb les afectacions al transport públic i els eventuals talls de circulació "podrien dificultar l'arribada i la sortida del públic, els artistes, els treballadors i la resta de professionals vinculats al teatre", i les localitats adquirides seran vàlides per a la nova data.
La funció escolar del 'Trencanous-jazz', prevista també l'11 de novembre al matí, queda cancel·lada i, en coordinació amb les escoles afectades, els grups escolars s'han reubicat en altres dates programades de l'espectacle.