El Liceu de Barcelona renova Víctor García de Gomar com a director artístic fins al 2031

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'executiva del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, presidida per Salvador Alemany, ha acordat, a petició del director general, Valentí Oviedo, la renovació del contracte de l'actual director artístic fins al juliol del 2031.
El Liceu ha assegurat que amb la renovació de García de Gomar, incorporat al teatre líric el setembre del 2019, es reafirma "l'èxit i l'estabilitat del projecte artístic vigent", informa aquest dimecres en un comunicat.
El nou període coincideix amb l'etapa del nou director musical del Liceu, Jonathan Nott, i culmina l'any previst d'inauguració de la segona seu del teatre, el Liceu Mar.
Amb García de Gomar al capdavant de la direcció artística, el teatre ha viscut moments significatius com el debut mundial de Lise Davidsen en el rol d'Isolda, el 'Concert pel Biocè' concebut per Eugenio Ampudia en plena pandèmia i l'impuls de produccions internacionals.
Ha estat escenari d'estrenes absolutes com 'Alexina B.', de Raquel García-Tomás, 'Benjamin a Portbou', d'Antoni Ros-Marbà, de noves produccions com 'Lady Macbeth de Mtsensk', d'Àlex Ollé i 'Requiem' de Romeo Castellucci i d'estrenes a Europa com 'Antony & Cleòpatra' de John Adams.