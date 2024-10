El Liceu projectarà un film de Kentridge en un concert homenatge a Xostakóvitx

L'artista diu que algunes orquestres van rebutjar el projecte per ser sobre un compositor rus

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acollirà aquest divendres i dissabte la pel·lícula 'Oh to believe in another world' de William Kentridge que acompanyarà el concert de la simfonia 10 de Dmitri Xostakóvitx, dirigida per Josep Pons, per retre homenatge al compositor i representar el context polític de la Unió Soviètica.

En una roda de premsa aquest divendres amb el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar; la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Judit Carrera; i la presidenta del grup Sorigué, Ana Vallés, Kentridge ha explicat que la pel·lícula es projectarà mentre l'Orquestra Simfònica del Liceu toca l'obra.

En l'obra i en la pel·lícula es pot apreciar set personatges principals --Xostakóvitx, la seva alumna Elmira Nazirova, el poeta Marakovski i el seu amant, Stalin, Lenin i Trotski-- i Kentridge ha insistit que la intenció és aprofundir en la vida política de l'època del compositor: "Hi ha coses que no podem oblidar".

"És una peça que al·ludeix al context polític en el qual Xostakóvitx estava escrivint aquesta simfonia número 10. Després de 70 anys, ens queda Xostakóvitx: ell és qui va sobreviure a tots ells", ha assenyalat l'artista sud-africà.

En la pel·lícula, Kentridge ha combinat tècniques d'animació stop-motion i dibuix dinàmic, i està ambientada en un museu soviètic fet de cartró, i l'artista ha dit que, a través d'una càmera d'Iphone, volien transmetre "aquesta sensació de grandesa".

"ARTISTA MOLT VISUAL"

Ha afirmat que ja havia treballat prèviament amb la música de Xostakóvitx en altres projectes, amb la seva segona pel·lícula animada fa 40 anys i amb algunes produccions d'òpera, i ha destacat que el compositor "és un artista molt visual".

"Crec que Xostakóvitx va escriure molta música per a pel·lícules. Ell era molt conscient de com música i imatge interactuen", ha remarcat.

Kentridge ha dit que el film està fet "amb una certa flexibilitat perquè el director no tingui por d'haver d'anar seguint les imatges", ja que encara que la partitura diu quines imatges van sortint, el director no n'ha d'estar pendent i cadascú ho dirigeix a la seva manera.

CONNEXIÓ AMB L'ACTUALITAT

Preguntat per la connexió de l'obra amb el context actual de Rússia, Kentridge creu que actualment el país "intenta a través de la figura de Putin donar una nova vida a Stalin" i tot i que creu que hi ha ressons, en les seves paraules, del que passa avui dia, insisteix que no és una referència directa.

Ha explicat que quan va presentar el projecte hi va haver orquestres i països que es van negar a presentar-lo perquè, segons diu, no volien cap relació amb compositors russos, cosa que Kentridge critica: "Em sembla un enfocament curt de mires. L'important aquí és entendre el que diu la música".

La pel·lícula de Kentridge va ser un encàrrec de l'Orquestra de Lausana (Suïssa), i ja s'ha vist a Johannesburg (Sud-àfrica), a Viena (Àustria) i a Hong Kong (Xina), i el compositor ha avançat que es representarà a Nova York al desembre, i també a Londres.

En paral·lel al concert, dijous l'artista va parlar amb l'escriptor Julian Barnes al CCCB i aquest divendres oferirà la xerrada 'L'art que ha sentit' a estudiants d'ESO; i dissabte la Fundació Sorigué de Lleida inaugurarà una exposició que explora l'univers creatiu de Kentridge, basada en el seu fons de col·lecció.