El Liceu de Barcelona oferirà un nou cicle de la tetralogia de Wagner fins al 2030

Amb la direcció escènica de Tobias Kratzer i musical de Jonathan Nott
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona oferirà a partir de la pròxima temporada 2026-2027 i fins al 2030 un nou cicle de produccions de la tetralogia 'L'anell del nibelung' de Richard Wagner, en una coproducció amb la Bayerische Staatsoper de Múnic (Alemanya).
El cicle, presentat aquest dijous, s'iniciarà al Liceu de Barcelona la pròxima temporada amb 'Das Rheingold' amb la direcció escènica de Tobias Kratzer i la direcció musical de Jonathan Nott, en la primera col·laboració entre els dos directors.
La producció de 'Das Rheingold' comptarà amb un elenc encapçalat pel baix-baríton Nicholas Browlee, el baríton Kartal Karagedik, els tenors Roger Padullés, Nicky Spence i Mikeldi Atxalandabaso, la mezzosoprano Tanja Ariane Baumgartner i les sopranos Anett Fritsch i Ximena Agurto, entre altres cantants.
Aquest nou cicle de produccions de 'Der Ring des Nibelungen' es va estrenar a la Bayerische Staatsoper el 27 d'octubre del 2024 amb 'Das Rheingold' i el juny del 2026 s'estrenarà al teatre alemany 'Die Walküre': faltaran per estrenar 'Siegfried' i 'Götterdämmerung'.
L'últim cop que el Liceu va presentar la tetralogia de Wagner va ser entre les temporades 2012-2013 i 2015-2016, en la producció de Robert Carsen i amb direcció musical de Josep Pons, i les noves produccions ho faran entre gener i febrer des del 2027 al 2030.
"NO ÉS UNA REPETICIÓ"
El director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha assegurat que cada lectura "no és una repetició, sinó un acte propi de creació i de reivindicació d'un teatre" i que presentar una nova producció és endinsar-se en una arquitectura sonora i filosòfica.
Garcia de Gomar ha subratllat que la tetralogia que proposa Kratzer ofereix una mirada contemporània i màgica, però també la literalitat amb la qual respecta la manera en què Wagner va concebre l'obra.
Jonathan Nott, que serà el director musical del Liceu a partir de la pròxima temporada i dirigirà l'obra per quart cop en la seva carrera i per tercer en versió escènica, ha recordat que són 15 hores de música i que entén la tetralogia com "quatre moviments d'una gran simfonia".