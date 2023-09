El Liceu de Barcelona obrirà la temporada amb una minimalista 'Eugene Onegin'

Feia 25 anys que no es representava al Liceu

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona obrirà la temporada el 27 de setembre amb l'òpera romàntica 'Eugene Onegin', amb la producció de Christof Loy, amb un format íntim i minimalista.

En una roda de premsa aquest dimecres, el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha recordat que feia 25 anys que la peça no recalava al coliseu líric barceloní, una òpera que estava prevista per a la temporada 2020-2021, però que la pandèmia no ho va permetre.

Piotr Ílitx Txaikovski va concebre l'òpera, inspirada en l'obra d'Aleksandr Puixkin, com una òpera de cambra, una unió d'escenes líriques en les quals va tractar temes com la solitud, els desitjos incomplets i les oportunitats perdudes.

Loy divideix el desenvolupament de la història en dos segments caracteritzats per una escenografia distintiva: 'Solitude', que reuneix els dos primers actes amb la referència d'estar sol i més centrat en Tatiana, i 'Loneliness', que comença amb el dol entre Onegin i el seu amic Lenski, i se centra en la solitud no desitjada i sense solució del protagonista.

Garcia de Gomar ha subratllat que és una "obra íntima, manual del pensament romàntic" i que recorre els racons del pensament humà amb aquesta història protagonitzada per Tatiana, al principi de la història una jove absorbida per la lectura, i el dandi Eugene Onegin, qui es veu com un esperit lliure que rebutja les fantasies d'amor de la jove.

El director d'orquestra Josep Pons s'encarrega de la direcció musical d'aquesta obra, que compta amb un repartiment liderat per Svetlana Aksenova i Kristina Mkhitaryan en el paper de Tatiana i Audun Iversen i Iurii Samoilov en el d'Onegin, i que Pons ha qualificat d'"extraordinari".

Pons ha assenyalat que la música russa és un "miracle" que a parer seu ja neix adulta des dels inicis i sembla que s'hagi anat gestant tota la vida.

COREOGRAFIES "VITALS"

Pons ha remarcat que les parts coreografiades són "molt vitals", sobre la qual cosa la repositora Victoria Bomann-Larsen ha afegit que conviden l'espectador a mirar l'obra a més d'escoltar-la.

Svetlana Aksenova ha remarcat que en aquesta òpera no només canten sinó que a més "estan immersos en les emocions", i ha subratllat que no li ha sorprès treballar amb ballarins en haver participat en altres obres de Loy.

Audun Iversen ha afirmat que l'òpera és "un popurri constant de petits detalls i de persones", i ha remarcat que la seva interpretació ha estat una de les experiències més intenses que ha viscut com a intèrpret.

La producció de Loy es va representar per primera vegada el 2020 a Oslo (Noruega) i és una coproducció del Liceu amb la Den Norske Opera i el Teatro Real de Madrid.

'Eugene Onegin', que es representarà fins al 8 d'octubre en vuit funcions, es podrà veure en directe pel Liceu+Live el 8 d'octubre i l'endemà, el 9 d'octubre, hi haurà una funció exclusiva per a la comunitat Under35.