El Liceu obrirà la temporada 2026-27 amb 'Aida', protagonitzada per Anna Netrebko

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona obrirà la temporada 2026-2027 amb l'òpera 'Aida' de Giuseppe Verdi, protagonitzada per Anna Netrebko i direcció escènica de Shirin Neshat, en un any que serà el debut de Jonathan Nott com a director musical del teatre en substitució de Josep Pons.
La programació de la temporada s'articularà al voltant del concepte '(De)sacralitzar' amb una sèrie de propostes que transiten entre la solemnitat del ritu i la seva revisió contemporània, han explicat aquest dilluns en una roda de premsa el president del patronat del Liceu, Salvador Alemany, el director general, Valentí Oviedo, el director artístic, Víctor Garcia de Gomar, i el mateix Nott.
La temporada del Liceu també comptarà amb l'estrena de noves produccions de 'La flauta màgica', de Wolfgang Amadeus Mozart, signada per Marcos Morau, coreògraf i fundador de La Veronal, i de 'Jenufa', de Leos Janácek, amb direcció escènica d'Àlex Ollé i la veu d'Asmik Grigorian.
El Liceu posarà en escena la primera de les òperes de la Tetralogia de Wagner, 'Das Rheingold', i 'The Exterminating Angel' de Thomas Adès, basada en la pel·lícula de Luis Buñuel i amb Calixto Bieito en la direcció escènica, i tornarà a programar 'La fanciulla del West' de Puccini, amb Sondra Radvanovsky, 43 anys després de la seva última representació al coliseu barceloní.
El teatre oferirà quatre propostes de dansa en la programació de la temporada 2026-2027 i recitals de Sondra Radvanovsky, Nadine Sierra, Asmik Grigorian i mantindrà el Concert d'Any Nou amb les veus d'Ermonela Jaho, Freddie de Tommaso i Jakub Józef Orlinski, sota la direcció de Nott.