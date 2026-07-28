Publicat 28/07/2026 17:14

El Liceu de Barcelona lamenta la mort de Vilarasau i destaca el seu mecenatge cultural

Archivo - Façana del Teatre del Liceu
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha donat el condol per la mort de l'expresident de La Caixa Josep Vilarasau, patró d'honor de la institució i "una de les figures més rellevants del mecenatge cultural a Catalunya".

Va ser impulsor i primer president del Consell de Mecenatge del Liceu des de la seva constitució el 1999 i fins al 2015, quan va ser rellevat per Salvador Alemany, actual president de la Fundació del Liceu, informa aquest dimarts el teatre en un comunicat.

Ha afirmat que la seva vinculació amb el teatre va ser "determinant en un dels moments més transcendentals de la seva història", contribuint a impulsar la reconstrucció després de l'incendi del 1994, i ha dit que el seu compromís, visió i suport constant ha deixat empremta en la institució.

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