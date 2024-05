El Liceu de Barcelona barreja circ i òpera en l'espectacle familiar 'La torre dels somnis'

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona programa l'espectacle familiar 'La torre dels somnis' que barreja circ, poesia i òpera, amb una proposta escènica de Lluís Danés i les creacions de Giacomo Puccini a càrrec de quatre cantants i una orquestra de vuit músics.

En una roda de premsa, Danés ha assegurat que es tracta d'una peça que reivindica "el dret a equivocar-se" i el somni com un acte de resistència, i ha remarcat que el circ amb l'òpera encaixen perfectament.

L'obra, que es podrà veure en funcions escolars el 24, 28, 29, 30 i 31 de maig i en funcions familiars l'1, 22, 23 i 29 de juny, explica com els habitants de la torre dels somnis hauran de defensar i protegir els seus somnis i utopies per defensar el seu statu quo, davant un món compromès amb interessos més foscos.

TREBALL DES DE LA INTUÏCIÓ

Danés ha remarcat que sempre "treballa des de la intuïció", i ha dit que amb aquesta obra s'ha sentit com el Barreter boig d''Alícia en terra de meravelles' posant gent en contacte i convidant a una festa.

El director musical de la peça, Sergi Cuenca, ha ressaltat que l'obra "transgredeix" amb respecte les peces de Puccini, convertint els solos en quartets o a l'inrevés, de la mateixa manera que reduir a vuit músics una gran orquestra.

Ha remarcat que en la producció hi ha els 'hits' de Puccini amb un toc personal, i fins i tot hi han introduït bateria i teclats per tenir una sonoritat diferent a l'habitual.

ARRIBAR ALS JOVES

Per part de LiceuAprèn, Jordi Oriols ha assegurat que volien un espectacle que arribés als joves, amb un missatge de "lluitar pel que volen i el valor de l'intent per aconseguir-ho", afegint el llenguatge del circ a l'òpera.

L'espectacle manté l'essència de 'La torre de Nadal', que es va poder veure a la plaça Catalunya de Barcelona, i Danés ha remarcat que l'estructura de la torre "ha canviat brutalment" i hi han incorporat les veus de Sílvia Bel i Lluís Soler per fer de guies.