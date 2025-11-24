El Liceu de Barcelona acomiada diumenge la seva producció 'La petita flauta màgica' després de 25 anys

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona s'acomiadarà aquest dissabte i diumenge de la seva producció 'La petita flauta màgica', amb direcció escènica de Joan Font, després de 25 anys, que també coincideix amb el 25è aniversari del Petit Liceu.
L'última funció, el diumenge 30 de novembre, culminarà amb una festa de comiat amb sorpreses, detalls per al públic i la participació de convidats especials, en un homenatge a aquest muntatge d'òpera familiar, informa aquest dilluns el Liceu en un comunicat.
Dirigida per Joan Font, de Comediants, i amb la música de Mozart, aquesta adaptació ha estat un referent del teatre líric de la programació familiar, amb prop de 400 funcions al Liceu i més de 500.000 espectadors des de la seva estrena el març del 2001.
L'espectacle ha estat porta d'entrada a l'òpera per a diverses generacions i el Liceu l'acomiada coincidint amb l'aniversari "amb orgull i agraïment".
El Liceu commemora aquesta temporada el 25è aniversari del Petit Liceu, el seu projecte pedagògic adreçat al públic familiar i escolar, amb una programació especial que s'estendrà durant tot l'any.
El teatre impulsa una temporada amb 'La jove Aïda', de gira per Catalunya, la implicació del Cor i l'Orquestra del Liceu, el viatge de la producció de David Selvas de 'La cuina de Rossini' a Colòmbia i la publicació d'un llibre il·lustrat d'Alberto Asensio.