El Liceu anuncia el Concert d'Any Nou amb Anduaga, Hernández, la seva orquestra i la de La Fenice

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha anunciat que celebrarà el seu primer Concert d'Any Nou el 4 de gener, en el qual participaran els cantants Xabier Anduaga i Saioa Hernández i "per primer cop" l'Orquestra del Liceu compartirà escenari amb l'Orquestra del Teatre La Fenice de Venècia, amb la direcció de Riccardo Frizza.
El teatre líric ha assegurat que la cita es vol convertir en "una referència del calendari musical, en què la tradició, l'emoció i l'excel·lència artística es fonen en un mateix gest", informa aquest dimarts en un comunicat.
El Liceu havia anunciat a principis d'aquest any que organitzaria un concert propi d'Any Nou, després de les queixes rebudes l'any passat durant els concerts de Nadal de programació externa al coliseu líric.
En aquesta primera proposta, el Liceu ha assegurat que adquireix una "dimensió especialment simbòlica" en compartir escenari les orquestres del Liceu i La Fenice, que estableix un pont sonor i emocional entre dues institucions històriques i simbolitza la resiliència compartida per l'infortuni del foc.
Frizza serà l'ànima del projecte i guiarà un sol conjunt simfònic constituït per les dues orquestres en un programa que farà brillar la riquesa del bel canto, la solemnitat del repertori simfònic i l'esperit lluminós de les dates nadalenques.
HERNÁNDEZ I ANDUAGA
El concert comptarà amb la participació especial d'Hernández, que interpretarà aquesta nova temporada el paper protagonista a 'La Gioconda' de Ponchielli, i d'Anduaga, que debutarà en el rol principal de 'Werther' de Massenet.
Hernández, dotada d'una veu àmplia i de gran dramatisme, "capaç d'elevar cada frase amb una intensitat teatral, ha conquistat els escenaris més prestigiosos d'Europa".
Anduaga, per la seva banda, és un dels tenors "més admirats de la seva generació, posseïdor d'una línia de cant lluminosa, d'un fraseig refinat i d'una energia escènica que el converteixen en un artista magnètic".
Junts, sota la batuta de Frizza, donaran vida a un programa que combina fragments d'òpera i peces característiques d'aquest període, i celebra la unió, la memòria i el futur de "dues institucions germanes" en un viatge emocional.