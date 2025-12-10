L'ICD publica una guia interactiva que agrupa les entitats de dones de Catalunya

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de les Dones (ICD) ha publicat una guia interactiva que aplega més de 1.000 entitats de dones de Catalunya i s'actualitza automàticament, elaborada a partir de les dades de l'ICD.
L'han presentat la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, i la presidenta de l'ICD i del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CDNC), durant el 55è plenari del CNDC d'aquest dimarts, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.
La guia té l'objectiu de valorar les aportacions de les dones "en la transformació de la societat i el foment de la seva participació", i busca el seu empoderament i potenciar-ne l'enfortiment social i polític.
Té informació d'entitats que treballen específicament a favor de la igualtat i d'associacions de dones de tot Catalunya, i s'actualitza periòdicament amb la informació que faciliten les entitats, que poden adherir-s'hi de manera voluntària.
A més, l'eina permet classificar-la per comarques i per àmbit d'actuació, amb 25 possibles àrees temàtiques.