Libros del Asteroide anuncia una edició revisada d''El español que enamoró al mundo' sobre Julio Iglesias

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Libros del Asteroide ha anunciat una edició revisada del llibre 'El español que enamoró al mundo', d'Ignacio Peyró, sobre la vida de Julio Iglesias després de les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant del seu servei domèstic.
L'editorial barcelonina ha recordat que l'obra va ser concebuda "a partir de la informació pública disponible abans que la investigació periodística (d''eldiario.es') sortís a la llum, per la qual cosa en el moment de publicar-se no es tenia constància d'aquestes acusacions ni hi havia referències públiques que permetessin abordar-les en el text".
Però, "davant aquesta nova i rellevant informació", tant l'editorial com l'autor consideren "necessari oferir quan sigui possible una nova edició revisada i actualitzada".
Així mateix, han "condemnat de manera ferma i inequívoca qualsevol forma d'abús" i l'editorial també ha expressat el seu suport i solidaritat a les víctimes.