Liber convida a Barcelona 700 compradors, agents i prescriptors de 70 països

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La fira Liber, que se celebrarà del 29 de setembre a l'1 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ha convidat més de 700 compradors, agents i prescriptors "clau" de 70 països a través del reforç dels seus programes d'internacionalització.
La iniciativa vol mantenir l'impuls de les exportacions del llibre espanyol i dinamitzar la compravenda de drets a destinacions prioritàries, informen Fira de Barcelona i Liber aquest dimarts en un comunicat.
La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), en col·laboració amb les Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya a l'exterior, ha consensuat la llista de participants, entre els quals figuren compradors, distribuïdors, llibreters, prescriptors, agents literaris, editors i bibliotecaris.
A través d'aquests programes, l'organització preveu agendar més de 4.000 reunions amb els expositors presents a la fira.
El president de la FGEE i de Liber, Manuel González, ha afirmat que el reforç d'aquestes iniciatives "permet ampliar l'abast de la fira i atreure perfils clau de destinacions estratègiques, amb l'objectiu d'impulsar tant les exportacions com la compravenda de drets", i ha remarcat que és un mostra del creixent interès global per l'espanyol.
En el marc del programa de compradors internacionals s'ha convidat 500 participants de 59 països; el de prescriptors d'interès prioritari, compta amb 50 especialistes de 24 països; el dirigit a bibliotecaris nord-americans aplegarà més de 30 professionals, i el d'editors i agents literaris, ha cursat 120 invitacions a especialistes de 46 països.
La composició d'aquests programes, ha ressaltat Liber, reflecteix la doble estratègia internacional de la fira: els programes de compradors i prescriptors mantenen una forta orientació cap a l'Amèrica Llatina, amb 19 països, i l'específic d'editors i agents literaris reforça la presència europea i anglosaxona, amb l'objectiu de potenciar la venda de drets i la internacionalització del catàleg editorial.