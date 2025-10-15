Lia Kali, Ouineta, Figa Flawas i Svetlana, entre els nominats als Premis Arc 2025

El lliurament de premis serà el 19 de novembre a Tarragona
TARRAGONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (Arc) ha nominat als Premis Arc 2025 Lia Kali, Ouineta, Figa Flawas, Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres i La Fúmiga, entre d'altres.
En concret, a la categoria de Millor artista o grup emergent estan nominats Svetlana, Pitxorines, gavina.mp3 i Ouineta, i a la Millor gira d'artista o grup, Lia Kali, Figa Flawas, Buhos i La Fúmiga, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimecres.
A la Millor gira d'artista o grup de jazz, clàssica o tradicional, estan nominats Belén Bandera, Judit Nedderman & Pau Figueres, KamBrass Quintet i Grabu, mentre que a Millor gira d'artista o grup familiar La Menuda-Madame Lumière, La Colla Pirata, La Agència Secreta i Xiula.
Els nominats a la Millor gira internacional d'artista o grup són El Pony Pisador, Maruja Limón, Las Karmaba, Juantxa Skalari & La Rude Band, mentre que a Millor periodista o programa musical Sona en Català (Ràdio Silenci), Silvia García (Tarragona Ràdio), Nando Cruz i Les Golfes de Gelida.
També es premiaran el Millor grup de versions o tributs, la Millor orquestra o grup de ball, la Millor programació de festa major, la Millor programació de festival o cicle de concerts de mitjà i gran format, a més de petit format, i la Millor programació d'espai musical o sala de concerts.
VOTS I GALA
El període de votacions internes per part dels membres d'ARC comença aquest dimecres.
El lliurament dels premis se celebrarà el 19 de novembre al Teatre Tarragona, en una gala conduïda per l'activista i comunicadora Mar Grifoll que comptarà amb actuacions de Lecocq, Flashy Ice Cream, Kelly Isaiah i Okdw.
El mateix dia de la gala, però al matí, se celebrarà la jornada de treball ProARC 2025 Tarragona, una trobada professional que compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona.