Lia Kali guanya els premis del Gran Jurat i del Públic en els Music Moves Europe Awards 2026

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La cantant barcelonina Lia Kali ha estat reconeguda amb el Premi del Gran Jurat i el Premi del Públic en els Music Moves Europe Awards 2026, impulsats per la Unió Europea, que s'han lliurat aquest dijous a Groningen (Països Baixos).
El Premi del Públic el van decidir els fans d'arreu d'Europa, mentre que la resta de guardons els atorga un jurat internacional que inclou, entre d'altres, Judeline, guanyadora del Premi del Públic l'any anterior, informa l'agència de comunicació de Kali en un comunicat.
El nom de la barcelonina s'afegeix als de Camille Yembe (Bèlgica), Carpetman (Ucraïna), Della (Xipre), Sarah Julia (Països Baixos) i Sofie Royer (Àustria), que també han rebut un MME Award.
Cada guanyador rep 10.000 euros, mentre que el del Premi del Gran Jurat rep un bo addicional de 5.000 euros i el del Premi del Públic, uns 5.000 euros més.
Els guardons pretenen reconèixer "els artistes emergents més apassionants del continent, aquells que donen forma al so d'Europa avui i demà", i durant els seus 22 anys d'existència han premiat Stromae, Rosalía, Dua Lipa, Queralt Lahoz, Fontaines D.C. i Christine and the Queens, entre d'altres.