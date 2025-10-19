L'Hostal de la Gavina a s'Agaró (Girona) recupera els sopars-concert que va impulsar fa 70 anys

Un altre sopar uneix Romain Fornell amb Yannick Franques i Oriol Fernández a Candlelight
S'AGARÓ (GIRONA), 19 (EUROPA PRESS)
L'Hostal de la Gavina, a s'Agaró (Girona), ha recuperat aquest cap de setmana els sopars-concert que l'establiment va idear fa gairebé 70 anys, ara amb el nom de 'La Nit de les Estrelles'.
Les primeres vetllades van sorgir a mitjan anys 50 del segle passat, quan l'escriptor Josep Pla va suggerir al propietari de l'Hostal, Josep Ensesa Gubert, aportar cultura a la Costa Brava.
El 1956 se'n va crear el primer patronat i des d'aleshores van actuar Victòria de los Ángeles, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes i Lucero Tena, entre molts altres.
Aquest dissabte l'Hostal (5 estrelles GL) ha volgut aprofitar els últims dies de la seva temporada per reintroduir la tradició, que el nou director general de l'establiment, Joan Carles Casanovas, vol impulsar al principi de cada estiu amb els propietaris, la família Ensesa.
La primera vetllada ha estat amb el grup Doc Scanlon's Cool Cat Combo i la cantant Sybila, que han barrejat swing i jazz, amb peces clàssiques de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong i Edith Piaf, en el vestíbul de l'Hostal, saló que no s'utilitzava per a banquets des de fa gairebé mig segle.
La gastronomia l'han posat Romain Fornell (1 estrella Michelin), José Pulido i Oriol Fernández, amb un sopar que ha inclòs la sopa de tòfona i el foie 'Eliseo', amb vins i caves Pere Ventura.
UN 'ESTRELLA MICHELIN' I UN 'MOF'
Divendres a la nit, també Romain Fornell (director gastronòmic de l'Hostal) va servir un sopar en el restaurant Candlelight de l'establiment amb el francès Yannick Franques (amb el títol MOF de França i xef de l'històric restaurant parisenc La Tour d'Argent), amb la col·laboració d'Oriol Fernández.
Franques va aportar l'Ànec Tour d'Argent, el seu Ou Misteriós i la Crepe Mademoiselle; Fornell, els seus Bolets del Montseny, la seva versió de les Gambes de Palamós i el Soufflé de Pera; i Fernández va evocar França i la Mediterrània amb diversos entrants, inclòs un Paté en Croute de tres carns.