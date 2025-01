L'Hospitalet (Barcelona) acollirà més de 40 activitats sobre ocupació jove del Tour del Talent de la FPdGi

Els organitzadors preveuen que el rei Felip assisteixi a la jornada inaugural

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha presentat aquest dimecres la programació del Tour del Talent 2025 a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se celebrarà del 3 al 7 de febrer, amb més de 40 activitats sobre ocupació jove.

L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós; el director de la fundació, Salvador Tasqué; el director del Tour del Talent, Jordi Estruga, i el CEO de Trivu, Pablo González, han presentat la programació al Palau Can Buxeras.

Tasqué ha subratllat que els joves seran els protagonistes del Tour del Talent, que aquest 2025 celebra la 4a edició, i que enguany es posarà el focus en dos eixos: la intel·ligència artificial (IA) i l'impacte social.

A més a més, totes les activitats tindran com a eixos temàtics principals l'ocupació i l'emprenedoria; el propòsit; la sostenibilitat; el benestar emocional, i la salut i l'esport.

CONGRESFEST, JORNADA INAUGURAL

També ha explicat que les activitats arrencaran el 3 de febrer amb el Princesa de Girona CongresFest, l'acte central del Tour del Talent, que serà escenari de la proclamació del Premi Princesa de Girona Social 2025 i al qual es preveu que assisteixi el rei Felip VI.

El CongresFest, que se celebrarà a La Farga de l'Hospitalet, també comptarà amb conferències de la nedadora Teresa Perales, la waterpolista hospitalenca Paula Crespí i el conseller delegat d'Agbar i Premi Princesa de Girona Social 2013, Felipe Campos.

Campos, que també ha participat en la presentació, ha expressat el seu agraïment "vital i professional" a la FPdGi i ha destacat l'oportunitat que representarà per a molts joves de l'Hospitalet.

A més del CongresFest, el programa d'enguany inclou tallers d'emprenedoria, concerts, fòrums i activitats esportives, entre d'altres, a emplaçaments de l'Hospitalet com La Farga, el Complex Municipal Esportiu l'Hospitalet Nord i el parc de la Torrassa.

TOUR PER ESPANYA

El Tour del Talent 2025 també passarà per Almeria, Lleó, Badajoz i Madrid, i en l'acte central de cada ciutat es donarà a conèixer el guanyador de cadascuna de les categories restants dels Premis Princesa de Girona.

La gala de lliurament dels premis se celebrarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona a finals de juliol, quan la princesa de Girona (Elionor) torni de la seva estada a l'Escola Naval Militar.

TALENT I INSTITUCIONS

Preguntat per les relacions institucionals de la FPdGi, Tasqué ha explicat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la voluntat d'exercir la vicepresidència d'honor de la Fundació com a president del Govern.

Per la seva banda, Quirós, ha assegurat que projectes com el Tour del Talent contribueixen a "enfortir la democràcia", perquè generar oportunitats per als joves els ajuda a entendre i connectar amb les institucions, segons ell.