L'Hospitalet (Barcelona) acollirà del 27 al 28 de maig el fòrum Cuida 2026 sobre cures geriàtriques

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acollirà els pròxims 27 i 28 de maig el congrés Cuida 2026, un nou fòrum professional sobre la cura de les persones grans.
Organitzat per la Fundació FiraGran, està dirigit específicament a l'àmbit de residències geriàtriques, centres de dia i serveis d'ajuda a domicili (SAD), a més de professionals de l'àmbit social i sanitari, entitats, empreses i organitzacions vinculades a les cures, informa la fundació en un comunicat aquest dilluns.
Segons Fundació FiraGran, la trobada "neix en un moment clau per al sector, marcat pel clar envelliment de la població", per l'augment de la demanda de cures de qualitat, per la incorporació de tecnologia avançada i la necessitat d'evolucionar cap a models més eficients, sostenibles i humanitzats.
El programa inclou més de 75 activitats entre conferències, debats, diàlegs, tallers, presentacions d'estudis, innovacions i llibres i exposicions de casos reals, organitzades en tres blocs: atenció a residències geriàtriques, centres de dia i SAD; sector social i comunitari, i àmbit sanitari i sociosanitari.
Entre els espais destacats, hi ha l'Innovation Hub, dedicat a la presentació d'avenços tecnològics i solucions emergents en l'àmbit de les cures.