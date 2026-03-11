L'Hospital Vithas Barcelona assessorarà els corredors de la Zurich Marató de Barcelona

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Vithas Barcelona oferirà assessorament en salut esportiva als corredors de la Zurich Marató de Barcelona, de la qual és patrocinador oficial i que se celebrarà aquest diumenge.
De dijous a dissabte, el nou centre hospitalari desplegarà la Unitat de Medicina Esportiva en la Fira del Corredor amb serveis i consells en fisioteràpia, podologia i nutrició per als assistents al seu estand.
En aquest espai hi haurà una àrea de fisioteràpia amb lliteres per oferir massatges precompetitius, a més de serveis especialitzats de nutrició, podologia i estudis de la trepitjada.