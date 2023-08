L'Hospital Vall d'Hebron utilitza una tècnica d'implant de vàlvula pulmonar inèdita a Europa

La incorpora per catèter i evita la cirurgia a cor obert en cardiopaties congènites

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha utilitzat per primera vegada a Europa una tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per catèter, una intervenció que permet evitar la cirurgia a cor obert en pacients amb cardiopaties congènites.

Es tracta d'un stent autoexpandible que funciona com a "adaptador" i permet rebre una nova vàlvula pulmonar mitjançant catèter als pacients que no són candidats a la tècnica tradicional, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts el responsable de la unitat d'Hemodinàmica Pediàtrica, Pedro Betrián.

Les cardiopaties congènites són les malformacions congènites "més freqüents" i algunes d'elles es caracteritzen per tenir una estretor a la sortida del cor cap al pulmó que poden requerir tractament quirúrgic.

És habitual que la vàlvula pulmonar es faci insuficient i requereixi una substitució anys més tard, però un "nombre important" de pacients no són bons candidats a causa de la gran dilatació que presenta la zona a tractar.

Això impedeix que les noves vàlvules per catèter puguin quedar ben ancorades i estables en ser implantades, per la qual cosa Betrián ha reivindicat la utilitat de la nova tècnica que permet la implantació de la vàlvula a aquests pacients que fins ara no eren candidats.

"VIDA NORMAL"

El primer pacient que ha rebut aquesta tècnica té 17 anys, va ser operat amb vuit mesos de vida a causa d'una tetralogia de Fallot i en arribar a l'adolescència havia desenvolupat una insuficiència "severa" de la vàlvula pulmonar que requeria tractament.

Betrián ha remarcat que, sense aquesta nova tècnica, el pacient hauria d'haver-se sotmès a una operació a cor obert, que implica un postoperatorio més complicat amb fins a 10 dies d'hospitalització després de la intervenció.

No obstant això, amb aquesta intervenció va rebre la vàlvula per catèter i a les 24 hores ja estava a casa seva, i el pacient ha celebrat la ràpida recuperació que li ha permès fer "vida normal" i fins i tot presentar-se a l'examen de selectivitat que havia de fer poques setmanes després de ser operat.

SEGON PACIENT

Davant l'èxit d'aquesta primera intervenció, el centre ja ha realitzat la mateixa tècnica per a un segon pacient, també adolescent, amb estenosi pulmonar congènita que havien tractat en el període neonatal mitjançant una dilatació amb catèter.

El pacient també havia desenvolupat una insuficiència pulmonar severa i, després de sotmetre's a aquesta intervenció, ha obtingut el mateix bon resultat que el primer pacient, amb una ràpida recuperació.

XIFRA "MOLT IMPORTANT" DE PACIENTS

Betrián ha explicat que una xifra "molt important" de pacients podran beneficiar-se d'aquesta tècnica, al voltant d'entre un 30% i un 40% de pacients amb cardiopaties congènites, encara que ha aclarit que aquest percentatge és una estimació.

Les cardiopaties congènites afecten a entre 5 i 12 de cada 1.000 bebès, la qual cosa suposa prop de 600 nous casos cada any a Catalunya, segons xifres de l'hospital.