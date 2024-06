L'Hospital Vall d'Hebron tancarà 300 llits al juliol, agost i setembre, un 50% més que en 2023

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Vall d'Hebron tancarà 300 llits entre els mesos de juliol, agost i setembre per les vacances de la plantilla, un 50% més que en 2023, quan va paralitzar 200 llits durant el període estival, segons ha avançat "El Periódico" aquest dimecres i han confirmat fonts de l'hospital a Europa Press.

El portaveu del sindicat Satse a l'Hospital de Vall d'Hebron, Raül Ceresuela, ha detallat a Europa Press que els 300 llits tancats suposen el 24% dels llits que té l'hospital, que seran sobretot en unitats quirúrgiques, per no afectar llits mèdics que serveixen per a intervencions de major urgència.

Ceresuela ha criticat que un "càlcul dolent de plantilla" de l'Institut Català de la Salut (ICS) suposarà ara afectar a la qualitat assistencial i augmentar llistes d'espera en algunes intervencions no urgents.

El portaveu ha detallat que, abans de la pandèmia de la covid-19, l'ICS també solia tancar un gran nombre de llits durant l'estiu i que aquest any la controvèrsia és haver de tornar a un percentatge alt de tancaments quan s'havia aconseguit reduir aquesta xifra.

També ha matisat que, malgrat els tancaments de llits, la direcció ha donat explicacions "clarificadores" a la plantilla per argumentar la mesura i ha mostrat, apunta el portaveu, bona voluntat per minimitzar les afectacions per a la població en decidir tancar principalment llits quirúrgics.