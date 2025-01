L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona incorpora una banyera per a parts a l'aigua

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha incorporat una banyera a la sala de parts perquè, les dones que ho desitgin, puguin tenir un part a l'aigua, informa l'hospital en un comunicat d'aquest divendres.

La instal·lació respon a la creixent demanda de dones que demanen decidir com viure el part i volen que sigui "com més natural possible", raó per la qual l'hospital fa passos per assistir parts de diferents característiques i riscos.

L'actuació, impulsada amb la Fundació Albert Bosch, també inclou la reforma de la sala de parts per fer l'espai més "càlid i confortable".