L'Hospital Trueta de Girona crea una comissió per prevenir la violència obstètrica

GIRONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha creat una comissió per prevenir la violència obstètrica, coincidint amb el Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
Entre les seves funcions, hi haurà la detecció i anàlisi de situacions de risc o casos potencials, a més de la revisió "contínua" de processos assistencials per incorporar millores que reforcin el respecte, el consentiment informat i la comunicació clara, informa el Trueta en un comunicat d'aquest dimarts.
La comissió ha estat impulsada per la secció d'obstetrícia del Trueta, i també inclourà personal mèdic d'anestesiologia i pediatria, infermeres, llevadores, professionals d'atenció a la ciutadania, tècnics auxiliars i zeladors de l'àrea de maternitat.