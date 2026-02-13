L'Hospital Trueta de Girona comença a fer cirurgies de columna per via endoscòpica

GIRONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha incorporat als seus procediments quirúrgics les intervencions de columna per via endoscòpica, la qual cosa permet tractar determinades hèrnies discals de manera "mínimament invasiva" i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients.
La introducció d'aquesta tècnica, indicada en pacients amb hèrnia discal lumbar que provoca compressió nerviosa i dolor persistent, suposa "un pas endavant" en el tractament d'algunes patologies de columna lumbar que provoquen mal d'esquena i de ciática, informa l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona en un comunicat d'aquest divendres.
L'operació es duu a terme mitjançant una petita incisió, d'entre 7 i 10 mil·límetres, per on s'introdueix un endoscopi amb una càmera d'alta definició, la qual cosa permet arribar "amb precisió" a la zona afectada i retirar el fragment del disc que comprimeix el nervi, i es preserva al màxim els teixits sans.
Entre els principals avantatges destaquen un dany muscular menor, la reducció del dolor postoperatori i una recuperació funcional més ràpida en comparació amb la cirurgia oberta convencional, que habitualment requereix un ingrés hospitalari d'entre 24 i 48 hores.
El cap del servei de Neurocirurgía del Trueta, Luis Caro, ha explicat que l'objectiu és fer dues intervencions quirúrgiques al mes d'aquest tipus, i augmentar-les "segons la indicació mèdica i la disponibilitat quirúrgica".