L'Hospital de Terrassa (Barcelona) afirma que va actuar "amb professionalitat" en atendre a la pacient

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital Universitari (Barcelona) ha afirmat que el personal sanitari va actuar "amb professionalitat" en realitzar la valoració de la dona que es va suïcidar a les Urgències del centre el passat 22 d'agost, i ha indicat que es va efectuar el seguiment clínic segons les actuacions establertes, informa en un comunicat aquest divendres.
A més, assenyala també que durant les 48 hores que la pacient va estar en el servei d'Urgències va ser atesa per l'equip de l'àrea de Medicina i l'equip de Psiquiatria coordinadament.
D'altra banda, el comunicat explica que el Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient del Consorci Sanitari de Terrassa està analitzant els fets, paral·lelament a la investigació iniciada per la Conselleria de Salut.
Finalment, des de l'Hospital lamenten la mort de la dona i expressen el seu condol als familiars, al mateix temps que "respecten el seu dol i privadesa".
Per la seva banda, l'equip de govern de l'Ajuntament ha demanat al Govern que impulsi una "investigació transparent" per aclarir els fets i ha afegit que aquest cas posa de manifest la importància de continuar reforçant els recursos destinats a la salut mental i a la psiquiatria, tant en personal com en mitjans materials.