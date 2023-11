L'Hospital del Mar introdueix gossos de teràpia a l'UCI per estudiar el seu impacte en pacients

Ho proven per "primera vegada" a Espanya en adults crítics en colabaración amb Fundació Affinity

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital del Mar i la Fundació Affinity introduiran gossos de teràpia a la unitat de vigilància intensiva (UCI) per acompanyar a pacients ingressats, amb l'objectiu d'estudiar com impacta la presència dels cans en el seu estat d'ànim i per avançar en la humanització de l'atenció sanitària.

És la "primera vegada" a Espanya que es prova aquesta teràpia en adults crítics hospitalitzats a l'UCI, segons ha declarat als mitjans el director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UCI), Jaume Fatjó.

Fatjó explica que el contacte amb el gos "ajuda a millorar les emocions positives i contenir o reduir les emocions negatives com pot ser l'angoixa", beneficis que, segons ell, han demostrat en altres àmbits i que ara volen traslladar a aquests pacients adults a l'UCI.

Per avaluar-ho, els investigadors recolliran mostres de saliva dels pacients abans i després de la interacció amb els gossos, per analitzar determinats metabòlits, que funcionen com a indicadors del nivell d'estrès i de benestar del malalt.

El Laboratori d'Investigació Metabolòmica Avançada Aplicada (LIMA) de l'Hospital del Mar Research Institute serà l'encarregat d'analitzar les mostres pel desenvolupament de l'estudi, que en una primera fase comptarà amb 72 sessions.

Es faran dues sessions setmanals d'entre 15 i 20 minuts per pacient amb dues gosses, Vida i Lu, que estan ensinistrades per realitzar teràpia per l'equip tècnic de la Fundació Affinity, que s'encarregarà de dirigir les sessions amb els pacients que participin en l'estudi, que seran ingressats durant més de set dies a l'UCI.

HUMANITZAR L'UCI

La mèdic intensivista de l'UCI de l'Hospital del Mar Lucía Picazo ha remarcat que aquest estudi segueix la línia del programa d'humanització integral de les cures a les persones ingressades amb l'objectiu de millorar el seu tractament i evolució.

En aquest sentit, el centre ja ha impulsat iniciatives com a sortides terapèutiques perquè els pacients vegin el mar en companyia de familiars i amics, així com l'ús de realitat virtual per millorar el seu estat d'ànim i ajudar en els exercicis de recuperació física.

També disposa d'un programa de musicoteràpia per ajudar en l'evolució dels pacients amb diagnòstic de deliri, i el centre treballa perquè els malalts estiguin a tot moment acompanyats pels seus familiars i que aquests puguin col·laborar en les cures que se'ls fan.